Страйк у Бельгії: люди вимагають підвищення зарплати

20:05 29 березень Київ, Україна

Представники профспілок наполягають на збільшенні заробітної плати, особливо для підприємств, які добре себе показали під час пандемії, з метою тиску на уряд організований загальнонаціональний страйк.

Про це йдеться в понеділок в публікації бельгійського видання VRT.

Як наголошується в публікації, страйк охопив сферу транспорту, включаючи залізничне і автобусне сполучення. У Брюсселі скорочена робота громадського транспорту - працює тільки одна гілка метро, третина трамвайних і тільки п'ята частина автобусних маршрутів. Пасажирські перевезення залізницею скорочені вдвічі, частина міжміських поїздів взагалі скасована. Це стосується і інших великих міст країни, зокрема, Антверпена та Лімбургу.

До страйку приєднався персонал сотень підприємств приватного сектора, включаючи великі заводи Audi Brussels, Arcelor Mittal і Coca Cola. Обмежила роботу транспортна компанія, яка обслуговує Брюссельський аеропорт, хоча, за рішенням профспілок, таке обмеження не стосується доставки вакцин проти коронавірусу. Страйк підтримали працівники ключових компаній в сфері надання телекомунікаційних послуг.

Страйк організований Християнським і Соціалістичним професійними спілками Бельгії після того, як вони не змогли досягти домовленості з урядом про збільшення лімітів максимального рівня підвищення заробітної плати, які зараз обмежені показником в 0,4 відсотка від розміру грошової винагороди, на додаток до індексації за показниками інфляції.



Представники менеджменту приватних компаній, які були охоплені страйком, звинуватили лідерів профспілок у «відриві від реальності», оскільки страйк не вирішує жодної проблеми, що виникає у виробничій сфері під час пандемії коронавірусу, і тільки погіршує загальну економічну ситуацію.



За повідомленнями місцевих ЗМІ, сумарне підвищення середнього розміру заробітної плати в Бельгії протягом двох попередніх років склало 3,2 відсотка.



Нинішній страйк став першим в Бельгії з початку пандемії коронавірусу.