За танець на площі в Тегерані молода пара отримала 10,5 років ув'язнення

08:37 01 лютого Київ, Україна

Іранський суд виніс обвинувальний вирок молодим людям через "поширення пороку", раніше вони зняли та опублікували відео свого танцю на площі Азаді у Тегерані. За це пару засудили до десяти з половиною років позбавлення волі.



Про це повідомляє видання Al Arabiya.



Йдеться про 21-річних Астіяжа Хагігі та її нареченого Аміра Ахмада. Їх визнали винними у поширенні пороку, змові з метою підриву національної безпеки та участі у пропаганді проти режиму.



Пару заарештували 1 листопада після публікації відео, на якому видно, що дівчина не одягнена в хіджаб, яка є темою протестів в Ірані. Ймовірно, саме це дало судді привід звинуватити молодих людей за статтею про підрив нацбезпеки. Крім того, суд відмовив їм у юридичному представництві під час розгляду справи.

Iran: A 21-yo couple been sentenced to 10 years in jail each for dancing at the foot of Tehran's Azadi (Freedom) Tower, sources close to them tell @nimnia11. Режим виносить тяжкі вироки кожному, хто порушує його суворі правила. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1 — Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) January 30, 2023

Видання зазначає, що вирок ухвалив суддя Аболкасемом Салаваті, який раніше накладав суворі покарання на осіб, які вважалися загрозою для Ісламської Республіки.



Крім терміну ув'язнення, парі протягом двох років заборонили користуватися інтернетом та виїжджати за межі країни.