За шпигунство на користь російської розвідки засуджений офіцер запасу Бундесверу

Офіцер запасу збройних сил Німеччини Ральф Г. визнаний винним у розвідувальній діяльності на користь росії. Він засуджений до одного року та дев'яти місяців позбавлення волі умовно.
Як пише Deutsche Welle, з 2014 по 2020 рік офіцер передавав російському військовому аташе відомості про збройні сили Німеччини, систему резервістів Бундесверу, наслідки санкцій ЄС проти росії, а також кіберінформацію. Офіцер у суді визнав свою провину.
Ним рухали «вкрай доброзичлива щодо росії позиція і прагнення досягти популярності та значущості серед російських військовослужбовців», зазначив головуючий суддя.
Прокуратура вимагала засудити підсудного до двох років позбавлення волі та штрафу в розмірі 25 тисяч євро. Його адвокат наполягав на виправдувальному вироку, стверджуючи, що передана інформація не була секретною та перебувала у відкритому доступі.
Однак, як встановило слідство, дані з «Білої книги» Міністерства оборони ФРН — базового несекретного документа, який описує цілі, завдання та влаштування німецької армії, — підсудний передав російському аташе ще до її офіційної публікації.
Наприкінці січня у Німеччині стався інший шпигунський скандал, пов'язаний із росією. Співробітника російського консульства в Мюнхені було оголошено персоною нон грата через шпигунство. Акредитований дипломат був офіцером служби зовнішньої розвідки росії і діяв як агент зі зв'язків з російським академіком, про арешт якого за звинуваченням у шпигунстві було оголошено напередодні.
Der Spiegel повідомляв, що висилка відбулася незабаром після затримання влітку 2021 року Ільнура Н., дослідника з Аугсбурзького університету, якого прокуратура підозрює у передачі СЗР інформації про європейську космічну ракету-носія Ariane.
Як пише Deutsche Welle, з 2014 по 2020 рік офіцер передавав російському військовому аташе відомості про збройні сили Німеччини, систему резервістів Бундесверу, наслідки санкцій ЄС проти росії, а також кіберінформацію. Офіцер у суді визнав свою провину.
Ним рухали «вкрай доброзичлива щодо росії позиція і прагнення досягти популярності та значущості серед російських військовослужбовців», зазначив головуючий суддя.
Прокуратура вимагала засудити підсудного до двох років позбавлення волі та штрафу в розмірі 25 тисяч євро. Його адвокат наполягав на виправдувальному вироку, стверджуючи, що передана інформація не була секретною та перебувала у відкритому доступі.
Однак, як встановило слідство, дані з «Білої книги» Міністерства оборони ФРН — базового несекретного документа, який описує цілі, завдання та влаштування німецької армії, — підсудний передав російському аташе ще до її офіційної публікації.
Наприкінці січня у Німеччині стався інший шпигунський скандал, пов'язаний із росією. Співробітника російського консульства в Мюнхені було оголошено персоною нон грата через шпигунство. Акредитований дипломат був офіцером служби зовнішньої розвідки росії і діяв як агент зі зв'язків з російським академіком, про арешт якого за звинуваченням у шпигунстві було оголошено напередодні.
Der Spiegel повідомляв, що висилка відбулася незабаром після затримання влітку 2021 року Ільнура Н., дослідника з Аугсбурзького університету, якого прокуратура підозрює у передачі СЗР інформації про європейську космічну ракету-носія Ariane.
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