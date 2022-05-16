За шпигунство на користь РФ затриманий співробітник британського посольства в Берліні

15:38 11 серпня Київ, Україна

Чергове затримання агента російської зовнішньої розвідки відбулося вчора, 10 серпня. Як стало відомо з повідомлення пресслужби Генеральної прокуратури ФРН, цього разу спецслужби Німеччини затримали громадянина Великобританії за підозрою в роботі на російську спецслужбу. Він працював у британському посольстві в Берліні.

"Девід С. до затримання працював у британському посольстві в Берліні як співробітник, найнятий на місці. Як мінімум в одному випадку він передав документи, які він отримав в ході своєї професійної діяльності, представнику російської спецслужби. Обвинувачений отримав як винагороду за передачу інформації готівку, сума досі невідома", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного в шпигунстві затримали в Потсдамі. У його квартирі і на робочому місці провели обшуки.

У прокуратурі підозрюють британця в тому, що він працював на росіян найпізніше з листопада 2020 року.

Відзначається, що в британському уряді факт арешту британського держслужбовця в Німеччині за звинуваченням у роботі на російську спецслужбу підтвердили. Його заарештували 10 серпня.

Раніше СБУ затримала агента військової розвідки РФ. Його затримали під час отримання секретної інформації про один зі складів артилерійських боєприпасів Черкаської області.

А в Литві експолітика посадили на шість років за шпигунство на користь РФ. Одним із завдань політика був збір інформації про суддів і прокурорів Литви.