За шість років супертанкер доставив сиру нафту із США.

11:58 26 квітня Київ, Україна

Супертанкер доставив сиру нафту зі США до Іспанії вперше більш ніж за шість років.. Про це повідомляє Вloomberg.

За даними відстеження, судно Solana доставило частину своїх 2 млн барелів сирої нафти в іспанський порт Більбао в середині квітня, а потім розвантажило додаткову нафту у Вільгельмсхафені, Німеччині та Роттердамі.



Solana отримала свій нафтовий вантаж із США з невеликих суден, перебуваючи в Мексиканській затоці США, перш ніж вирушити до Європи.



Зазвичай американська нафта поставляється до Європи на менших судах вантажопідйомністю від 600 тис.. до 1 млн. барелів.



Аналітики відзначають, що супертанкери "все частіше використовуватимуться для відправки нафти зі США до Європи, оскільки клієнти в регіоні шукають альтернативи російському паливу".



Reuters повідомляє, що великі світові нафтотрейдери планують скоротити закупівлю нафти та палива у російських державних нафтових компаній вже з 15 травня, щоб уникнути порушення санкцій ЄС проти Росії.