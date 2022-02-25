За сім років викрито понад півтора десятка злочинів спецслужб РФ - Bellingcat

12:25 28 травень Київ, Україна

Провідний дослідник Росії Bellingcat Христо Грозев заявив, що за останні 7 років було викрито понад півтора десятка злочинів за участю спецслужб Російської Федерації.

Про це Грозев заявив, виступаючи в ролі свідка на слуханнях «Розуміння авторитаризму і клептократії в Росії», які відбулися в четвер у Комітеті закордонних справ Палати представників США.

«Тільки за останні сім років Bellingcat розслідував більше ніж півтора десятка злочинів... У всіх цих випадках наш аналіз показав, що злочини були сплановані і здійснені російськими спецслужбами», - сказав Грозев.

Багато з цих злочинів були скоєні за межами території РФ, в основному це замахи на життя або акти саботажу, пояснив він. За більшістю з них стоїть російська військова розвідка - так зване ГРУ. Йдеться, зокрема, про організацію вибухів на складах боєприпасів, в тому числі в Чехії в кінці 2014 року, в результаті яких загинули мирні жителі, замахи на життя болгарського виробника зброї Еміліана Гебрева і двох інших громадян Болгарії в 2015 році, вибухи на декількох болгарських складах зброї, призначеної для експорту в Грузію і Україну, отруєння Сергія і Юлії Скрипалів і Дона Стерджеса в Великобританії в 2018 році.



Всі ці вбивства і теракти скоєні безпосередньо під керівництвом ГРУ. Виконавці отримали за них нагороди в Росії, зазначив дослідник.

«Ми виявили більше ніж 30 членів угруповання, які за останнє десятиліття здійснили сотні поїздок по Європі та світу з фіктивними посвідченнями особи, виданими урядом», - сказав він.

У 2019 Bellingcat зі своїми партнерами також виявили докази причетності ФСБ до вбивства в Берліні в серпні 2019 року громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.



Розслідування виявили проксі-структуру, яка проводила закордонні операції під керівництвом ФСБ, яку не без іронії називають «службою боротьби з тероризмом і екстремізмом», сказав дослідник. Ця проксі-структура, за його словами, діє під прикриттям так званої групи компаній «Вимпел», маскується під приватну охоронну фірму, яка належить колишнім офіцерам ФСБ. «Насправді вона є загоном убивць, які виконують замовлення ФСБ так само як і оперативники ГРУ, члени якого отримали високі військові нагороди Росії і пересуваються по світу з виданими урядом фейковими посвідченнями», - додав він.



Дослідники Bellingcat показали існування програми вбивств всередині країни, здійснюваними підрозділом ФСБ, часто у співпраці з іншою структурою ФСБ - науково-технічною службою, яка надає допомогу з використання хімічної зброї та маскування її слідів. Саме ці два підрозділи ФСБ, очевидно, спланували і здійснили отруєння Олексія Навального в серпні 2020 року, зазначив Грозев.



Члени тих же груп ФСБ вели систематичне спостереження за іншими, не менш як п'ять, громадянами РФ, які в кінці були отруєні невстановленими хімічними речовинами, і принаймні троє з них померли, додав він. Серед жертв були політичні опозиціонери, зокрема, Володимир Кара-Мурза, який був отруєний щонайменше двічі, а також інші російські журналісти і правозахисники. Розслідування показують розгортання російської програми розробки і виготовлення заборонених токсинів і нервово-паралітичних речовин в обхід Росією зобов'язань відповідно до Конвенції про хімічну зброю.