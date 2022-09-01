За кордоном заарештували понад 30 літаків російських чартерних перевізників

11:46 09 серпня Київ, Україна

У російських чартерних авіакомпаній заарештували понад 30 літаків: Azur Air, iFly, NordWind, Pegas Fly та Royal Flight. Найбільше – майже 40% свого парку – втратив NordWind.



Загалом п'ять авіакомпаній втратили 31 літак. У Royal Flight залишилося всього два судна. З моменту оголошення санкцій ЄС з 27 лютого NordWind втратила у Стамбулі вісім бортів і два — у Мехіко. Загалом, із 45 іноземних літаків, що значилися за NordWind до початку санкцій, перевізник втратив 17.



Авіакомпанії втрачають не лише судна, а й субсидії на підтримку внутрішніх перевезень від держави. NordWind став першим перевізником, що поплатився за залишений за кордоном парк. Компанія активно літає країною на 23 літаках, але отримає менше 1,4 млрд рублів - у п'ять разів менше, ніж могла б. Причиною став знижуючий коефіцієнт, який застосовується при наданні антисанкційної субсидії компаніям, у яких понад третину парку перебувало до 21 березня за межами росії. У NordWind коментувати суму субсидій та уточнювати, чи достатньо менше 200 млн рублів протягом семи місяців на зарплати в авіакомпанії, не стали, вказавши лише, що компанія «не звільнила і не відправила на простій жодного пілота».



У лютому, за кілька днів після вторгнення росії в Україну, Євросоюз запровадив санкції проти російської авіагалузі. Зокрема, блок заборонив постачання в рф цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування.



Через зупинку постачання російські авіакомпанії, зокрема «Аерофлот», почали розбирати авіалайнери заради запчастин, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.



Також у рамках санкцій російські авіакомпанії мали повернути іноземні літаки лізингодавцям, інакше їх конфіскують при посадці в аеропорту за межами росії. Через це росіяни не можуть здійснювати прямі перельоти в більшість країн світу: прямим рейсом можна вирушити лише до 19 держав. Однак авіакомпанії попереджають про ризики зіткнутися з позовами навіть у країнах, які зараз вважаються «дружніми».