За протести проти мобілізації росіянам загрожують термін до 15 років

Після закликів активістів виходити на протести проти мобілізації на війну з Україною, московська прокуратура пригрозила протестувальникам до 15 років.
Там перерахували статті, які можуть бути використані проти учасників:
- «порушення порядку проведення мітингу» (20.2 КпАП максимально можуть дати до 30 діб арешту),
- «дискредитація» армії (20.3.3 КоАП Росії, штраф до 100 тисяч рублів),
- «залучення неповнолітнього до антигромадських дій» (151 КК рф, максимально - 6 років),
- «фейки» про армію (207.3 КК Росії, до 15 років) і «масові заворушення» (212 КК Росії, а також до 15 років).
Президент Володимир Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Після цього активісти закликали росіян виходити на акції протесту у своїх містах. Так, рух «Весна» оголосив про всеросійську акцію, яка має відбутися о 19:00 за місцевим часом.
Люди вже зараз почали виходити на вулиці - поки що в Сибіру та на Далекому Сході. Поки що акції нечисленні, в Хабаровську люди вийшли без плакатів. У деяких містах, наприклад, в Іркутську, почалися затримання.
Люди вже зараз почали виходити на вулиці - поки що в Сибіру та на Далекому Сході. Поки що акції нечисленні, в Хабаровську люди вийшли без плакатів. У деяких містах, наприклад, в Іркутську, почалися затримання.
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