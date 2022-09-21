За протести проти мобілізації росіянам загрожують термін до 15 років

16:21 21 вересня Київ, Україна

Після закликів активістів виходити на протести проти мобілізації на війну з Україною, московська прокуратура пригрозила протестувальникам до 15 років.

«У мережі «Інтернет», у тому числі в соціальних мережах, розміщено інформацію із закликом до участі в публічних акціях у Москві та вчинення інших протиправних діянь. <...> Роз'яснюємо, що як організація неузгодженого заходу, так і участь у ньому, а також залучення до таких заходів неповнолітніх тягнуть за собою встановлену російським законодавством відповідальність», - йдеться на сайті відомства.

Там перерахували статті, які можуть бути використані проти учасників: