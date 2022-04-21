За відмову постачати Україні важку зброю Шольцу загрожує відставка

13:10 21 квітня Київ, Україна

Через відмову постачати Україні важке озброєння канцлеру Німеччини Олафу Шольцу може загрожувати відставка. Про це повідомляє Spiegel.



Наголошується, що невдоволення рішенням канцлера наростає всередині коаліції, але опозиція вже наступного тижня може фактично запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.



Наступного тижня лідери опозиційного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) мають намір внести проєкт резолюції щодо постачання важкого озброєння Україні, якщо цього не зробить канцлер.



Як пише видання, резолюція цілком здатна зібрати більшість голосів, оскільки в самій коаліції ідея постачання важких озброєнь Києву має широку підтримку.



Зазначається, що "в цьому випадку позиція Шольца настільки сильно похитнеться, що йому фактично доведеться просити вотуму довіри, тобто забезпечити більшість у бундестазі".