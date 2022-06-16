За несанкціонований контакт з іноземцями громадянам Росії загрожуватиме до 8 років

07:50 16 червня Київ, Україна

У Росію повертається сталінська стаття кримінального кодексу, де розмова з іноземцем прирівнювалася до шпигунства, а суд міг призначити за такий контакт 10 років таборів.



Держдума ухвалила в першому читанні законопроект, що посилює і розширює покарання за низкою статей Кримінального кодексу, і запроваджує нову статтю про держзраду — 275.1 — за «Конфіденційну співпрацю зі спеціальними службами іноземних держав». Покарання за запланованою статтею – від 2 до 8 років ув'язнення зі штрафом до мільйона рублів.



Під «конфіденційною співпрацею» майбутня стаття КК розуміє контакти не лише зі спецслужбою, а й з «міжнародною чи іноземною організацією та їхніми представниками з метою надання їм сприяння у діяльності проти безпеки Росії».



Формулювання цієї статті не пояснює, як відрізнити ворожу іноземну організацію від дружньої. Технічно ворожою може виявитися будь-яка — адже жодних списків і реєстрів поки що немає, а «діяльністю проти безпеки Росії» у підсумку може стати будь-що, за бажанням слідства. Як і у справах щодо держзради, яку можна зробити, навіть не усвідомлюючи того.



Під міжнародною чи іноземною організацією у законопроекті розуміються організація, що діє на користь спецслужби іноземної держави, а також міжнародна чи іноземна приватна військова чи розвідувальна компанія. Кримінальна відповідальність знімається, якщо контакт був санкціонований компетентними органами, але в законопроекті немає подробиць, у кого потрібно буде запитувати дозволи, та в якій формі.

«Формулювання статті максимально розмите, і потрапити під склад можуть будь-які контакти з іноземцями.. "Шпигуни" бейджики не носять, а переліку організацій, які "діють на користь іноземних спецслужб", законодавством не передбачено», – каже юрист Анастасія Буракова.

За її словами, тут можна провести аналогію зі справами щодо «небажаності»: «там слідство кладе в основу політологічну експертизу, де «фахівці» відносять до небажаних абсолютно легальні інститути громадянського суспільства, не визнані Генпрокуратурою такими, — на підставі їхньої нібито афілійованості з організаціями з списку".