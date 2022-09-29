За тиждень "часткової" мобілізації з росії поїхало більше чоловіків, ніж задіяли для війни у ​​лютому - британська розвідка

12:11 29 вересня Київ, Україна

За вісім днів після того, як влада в росії оголосила так звану "часткову" мобілізацію, з рф в інші країни поїхало більше чоловіків, ніж задіяли для вторгнення.



Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії.



Влада росії не називає точної кількості тих, хто втік з країни, проте журналісти, посилаючись на дані з держав, куди їдуть росіяни, зазначили, що тільки до Казахстану поїхало щонайменше 98 тисяч чоловіків.



Ще 53 тисячі виїхали до Грузії, 43 тисячі до Фінляндії та 3,8 тисячі до Монголії.

"Серед тих, хто намагається покинути росію, переважають забезпечені та добре освічені люди. Вплив нестачі робочої сили через міграцію та мобілізацію та «відплив мізків» на економіку росії зростатиме», – кажуть у британській розвідці.

Як повідомлялося, 21 вересня путін оголосив мобілізацію, щоб відправити громадян росії на війну. Він заявив, що мобілізація на сьомому місяці війни з Україною потрібна "для захисту батьківщини".



Того ж дня розкупили квитки на найближчі прямі рейси з москви до Казахстану, Азербайджану, Грузії, Вірменії, Туреччини.