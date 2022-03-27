За місяць війни російські загарбники вбили 139 українських дітей

13:15 27 березня Київ, Україна

Тепер у Росії можна забути про славного солдата з «дівчинкою врятованої на руках», адже славу цього захисника в очманілій країні залили кров'ю вбитих дітей братського колись народу. Російські окупаційні війська минулої доби вбили трьох дітей на території України. Загалом станом на ранок 27 березня 139 дітей загинуло та понад 205 поранено через збройну агресію РФ, повідомив Офіс генпрокурора

Найбільше постраждало дітей у Київській – 65, Харківській – 45, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївській – 29, Луганській – 25, Запорізькій – 19, Херсонській – 21, столиці – 16, Житомирській – 15 та Сумській – 14 областях.

Раніше повідомлялося, що у окупованому районі Харківської області російські загарбники схиляють колаборантів до викрадення дітей.

Зазначимо, що більше половини українських дітей залишили свої будинки за часи гарячої фази війни, за даними ЮНІСЕФ.