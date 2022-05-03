За використання мігрантів проти Литви Лукашенку загрожують нові санкції

13:45 31 липня Київ, Україна

Як відомо, прикордонна служба Литви вже затримала рекордну кількість нелегалів на кордоні з Білоруссю. Всі затримані мігранти представилися громадянами Іраку або мали документи громадян цієї країни. Порушити кордон Євросоюзу вони змогли завдяки потуранню Білорусі.

Євросоюз зажадав, щоб формальний глава Білорусі Олександр Лукашенко перестав шантажувати мігрантами Литву, інакше ЄС введе санкції. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в п'ятницю, 30 липня.

"Інструменталізація мігрантів і біженців абсолютно неприпустима. Використання людей, які потребують допомоги, для досягнення політичних цілей порушує фундаментальні європейські цінності і принципи", - сказав Боррель.

ЄС засуджує використання білоруським режимом нелегальних мігрантів в політичних цілях і готовий ввести санкції проти тих, хто "займається контрабандою мігрантів, порушуючи права людини, або хто як-небудь інакше причетний до торгівлі людьми".

Напередодні повідомлялося, що Литва просить скликати позачергове засідання Ради ЄС через наплив нелегальних мігрантів з території Білорусі.