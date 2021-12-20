За фейки і пропаганду заблоковані російські YouTube-канали

Компанія Google продовжує боротьбу з дезінформацією, більше 2 500 YouTube-каналів мали зв'язок з Росією, Китаєм і Іраном, заблоковано з квітня по червень за поширення фейків і пропаганди.
Про це Google повідомляє в своєму блозі.
YouTube-канали пов'язані з Росією поширювали фейки, спрямовані проти України, США та ЄС. У сумнівному ключі подавали інформацію про внутрішню і зовнішню політику Росії, яка зачіпала відносини з США і військову кампанію в Сирії. Також ці канали висвітлювали боротьбу США з коронавірусів.
Китайські YouTube-канали були заблоковані в основному через спам. Деякі з них все ж просували політичний контент, пов'язаний з протестами в США проти расової дискримінації і ситуацією з коронавірусів.
Іранські канали висвітлювали ситуацію з COVID-19 в США і критикували американську політику щодо арабських країн, зокрема саудівсько-американські відносини.
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