За блокаду Криму Ленура Іслямова суд РФ засудив до 19 років суворого режиму

11:14 10 грудня Київ, Україна

Окупаційна влада Криму засудила кримського бізнесмена і колишнього віцепрем'єра півострова Ленура Іслямова до 19 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна в четвер, 10 грудня.

"Остаточно призначити Іслямову покарання у вигляді 19 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з виступом в ЗМІ на термін два роки і обмеженням свободи на термін один рік", - оголосила рішення "суддя".

Іслямова звинувачували за трьома статтями КК РФ: диверсія, вчинена організованою групою, що призвела до тяжких наслідків, організація незаконного збройного формування та публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності з використанням ЗМІ або інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі в інтернеті (п. "а, б" ч.2 ст.281, ч.1 ст.208, ч.2 ст.280.1).



Дебати у справі завершилися тиждень тому: прокурор запросив 19 років колонії суворого режиму, захист вимагав винести виправдувальний вирок і просив суд відмовити в задоволенні заявлених цивільних позовів на загальну суму понад 1 млрд рублів.

Адвокат Іслямова Микола Полозов вважає справу політично мотивованою. "Сторона захисту вказала в дебатах на недоведеність обвинувачення ні в здійсненні диверсії, ні в створенні батальйону, ні в публічних закликах", - заявляв юрист.

Іслямов - власник кримськотатарського телеканалу ATR, колишній віцепрем'єр Криму, ексвласник кредитної організації (в Росії йому належав Джаст-банк, у фінустанови восени 2015 року відкликали ліцензію).