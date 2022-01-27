За 50 років популяція тварин скоротилася на 69%. Тепер під загрозою людство

19:45 10 вересень Київ, Україна

Руйнівний вплив людини на дику природу призвів до зменшення популяції диких тварин ⅔ за останні 50 років.



Про це повідомляє Всесвітній фонд дикої природи у звіті «Жива планета 2020».



Документ розкриває чинники, які зробили світ уразливим до спалахів нових захворювань - це збільшення землекористування, торгівля дикими тваринами та інші, які привели до скорочення популяцій на 68% з 1970 по 2016 рік.



За словами керівника Фонду, знищення дикої природи впливає на продовольчу безпеку та ресурси для існування мільярдів людей.

«Зростальне знищення природи людьми має катастрофічний вплив не тільки на життя, але й на людське здоров'я та всі аспекти нашого життя. Ми не можемо ігнорувати ці докази - серйозне зменшення популяцій диких видів сигналізує, що природа руйнується, і наша планета показує нам червоні знаки про крах системи», - заявив Марко Ламбертіні.

За його словами, зараз - посередині пандемії коронавірусу - ще більш важливо прийняти глобальні заходи для зупинки знищення природи та повернути цей процес у зворотну сторону, щоб відшкодувати втрати біорізноманіття та диких тварин по всьому світу.