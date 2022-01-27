За 50 років популяція тварин скоротилася на 69%. Тепер під загрозою людство

Руйнівний вплив людини на дику природу призвів до зменшення популяції диких тварин ⅔ за останні 50 років.
Про це повідомляє Всесвітній фонд дикої природи у звіті «Жива планета 2020».
Документ розкриває чинники, які зробили світ уразливим до спалахів нових захворювань - це збільшення землекористування, торгівля дикими тваринами та інші, які привели до скорочення популяцій на 68% з 1970 по 2016 рік.
За словами керівника Фонду, знищення дикої природи впливає на продовольчу безпеку та ресурси для існування мільярдів людей.
За його словами, зараз - посередині пандемії коронавірусу - ще більш важливо прийняти глобальні заходи для зупинки знищення природи та повернути цей процес у зворотну сторону, щоб відшкодувати втрати біорізноманіття та диких тварин по всьому світу.
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