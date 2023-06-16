За 2022 рік у світі стратили 883 особи - Amnesty International

08:57 18 травня Київ, Україна





Про це йдеться у звіті



Так, у 2022 році стратили на 53% більше людей, ніж у 2021, і загалом це найвищий



Країни Близького Сходу та Північної Африки порушили міжнародне право, збільшивши кількість страт у 2022 році, продемонструвавши безсердечну зневагу до людського життя. Кількість осіб, позбавлених життя, різко зросла у всьому регіоні: у Саудівській Аравії стратили 81 особу за один день. Минулого року у 20 країнах світу задокументували страту 883 осіб. 90% усіх страт припадає на Іран, Саудівську Аравію та Єгипет.Про це йдеться у звіті Amnesty International Так, у 2022 році стратили на 53% більше людей, ніж у 2021, і загалом це найвищий показник за останні п'ять років.Країни Близького Сходу та Північної Африки порушили міжнародне право, збільшивши кількість страт у 2022 році, продемонструвавши безсердечну зневагу до людського життя. Кількість осіб, позбавлених життя, різко зросла у всьому регіоні: у Саудівській Аравії стратили 81 особу за один день.

"Нещодавно, у відчайдушній спробі покінчити з народним повстанням, Іран стратив людей просто за те, що вони скористалися своїм правом на протест", - зазначила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

Зареєстровані страти в Ірані зросли з 314 у 2021 році до 576 у 2022 році. Цифри також потроїлись у Саудівській Аравії, з 65 у 2021 році до 196 у 2022 році – найвищий показник, зареєстрований Amnesty International за 30 років. Тим часом Єгипет стратив 24 особи.



Також правозахисна організація підтверджує, що людей страчують у В'єтнамі, Сирії, Афганістані та Північній Кореї. Проте кількість страчених встановити не вдалося.



У той самий час у звіті немає даних про страти в Китаї, оскільки Пекін засекречує дані про смертні вироки в країні.