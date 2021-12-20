За 2021 рік у світі вбили 46 журналістів – "Репортери без кордонів"

17:16 06 грудень Київ, Україна

За два десятиліття у світі вбили понад 1,6 тисячі журналістів, 46 з них – у 2021 році: це найменше за останні 19 років.



Про це повідомляється на сайті міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" (RSF).



У повідомленні нагадали, що з 2015 року, коли було прийнято останню резолюцію Ради Безпеки ООН про захист журналістів (резолюція 2222), кількість убитих журналістів щороку неухильно зменшувалася до 2021 року.



Нинішня кількість загиблих (за даними на 6 грудня) є найнижчою за останні 19 років. Це пов'язано здебільшого зі зниженням інтенсивності конфліктів, особливо смертельних з 2012 до 2016 року – у Сирії, Іраку та Ємені.



"Також це результат інтенсивної кампанії неурядових організацій свободи друку, зокрема RSF, за створення міжнародних та національних механізмів захисту, які, однак, залишаються недостатніми", - йдеться у повідомленні.



Водночас зменшення пояснюється рішенням багатьох інформаційних організацій посилати менше репортерів на місця через пандемію Covid-19 та тим, що деякі частини світу, такі як Лівія та регіон Сахель, стали надто небезпечними для журналістів.



У повідомленні нагадали, що у 2021 році вперше за понад 80 років Нобелівську премію миру вручать журналістам. Церемонія нагородження відбудеться 10 грудня у Осло (Норвегія). Лауреатами премії стали журналістка з Філіппін Марія Рессі та російський журналіст Дмитро Муратов.



За даними Нобелівського комітету, обидва лауреати представляють "мужню боротьбу за свободу вираження думок" тоді, коли демократія та свобода преси стикаються з численними загрозами.



Журналісти, обрані Нобелівським комітетом спільними цьогорічними лауреатами, є громадянами двох найбільш небезпечних для журналістів країн.



Так, Філіппіни серед 180 країн у Всесвітньому індексі свободи друку RSF посідають 138-е місце, Російська Федерація – 150-те.