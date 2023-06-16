За 11 днів перебування в Грузії чеченські "гості" порушили правил дорожнього руху на 40 штрафів - ЗМІ

18:31 05 червня Київ, Україна

Заступництво Москви зовсім зіпсувало деяких чеченців. Їхньою візитною карткою стала зарозумілість та неповага до інших кавказьких народів. Прикладів тому можна багато побачити у кадировському Тік-току. А ось що про чеченських гостей повідомляє видання Новини-Грузія в понеділок, 5 червня.

Кортеж чеченських автомобілів з російськими номерами, що знаходився на території Грузії з 22 травня по 3 червня, отримав близько 40 штрафів за порушення правил дорожнього руху на загальну суму майже три тисячі доларів. Про це

Чорні автомобілі з російськими номерами раніше були помічені в соцмережах чеченського бізнесмена Асламбека Ахметханова. ЗМІ називає його людиною з найближчого оточення Рамзана Кадирова і додає, що "ділок" пов'язаний із кримінальним світом.

Видання зазначає, що лише на один автомобіль припало 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху. Загалом ЗМІ з посиланням на дані МВС Грузії нарахували близько 40 штрафів за аналогічні порушення для всього кортежу на суму майже три тисячі доларів.

Чеченські автомобілі перебували у Грузії з 22 травня по 3 червня. Однак у МВС та Службі держбезпеки Грузії жодних коментарів щодо штрафів та того, чий кортеж був у країні у зазначений період, надано не було.

Кортеж роз'їжджав Грузією кілька днів, зупинявся в Тбілісі і Батумі і Натахтарі. Зрештою, 3 червня машини виїхали з Грузії на територію Туреччини.

Грузинський парламент заявив, що "гості" не порушували закону про окупацію, тому не було причин не впускати їх до країни.