Південна Корея: будівля завалилася на повний автобус людей, кількість жертв уточнюється

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У Південній Кореї запланований під знесення будинок звалився на зупинку, де стояв заповнений людьми автобус. На цей момент відомо про 9 загиблих і 8 ранених. Розбір уламків і пошук жертв триває.

Про це в середу, 9 червня, повідомляє агентство Younhap.



Аварія сталася в місті Кванджу. Всі постраждалі і загиблі - пасажири автобуса, що стояв поруч із зупинкою. Поранені були доставлені в лікарню у важкому стані.



Рятувальні служби перевіряють, чи не опинилися під уламками перехожі або будівельники.



Причина неконтрольованого обвалу п'ятиповерхового будинку з'ясовується.