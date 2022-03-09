Південна Корея: будівля завалилася на повний автобус людей, кількість жертв уточнюється

19:49 09 червень Київ, Україна

У Південній Кореї запланований під знесення будинок звалився на зупинку, де стояв заповнений людьми автобус. На цей момент відомо про 9 загиблих і 8 ранених. Розбір уламків і пошук жертв триває.
 
 
Про це в середу, 9 червня, повідомляє агентство Younhap.

Аварія сталася в місті Кванджу. Всі постраждалі і загиблі - пасажири автобуса, що стояв поруч із зупинкою. Поранені були доставлені в лікарню у важкому стані.

Рятувальні служби перевіряють, чи не опинилися під уламками перехожі або будівельники.

Причина неконтрольованого обвалу п'ятиповерхового будинку з'ясовується.