Південна Корея заявила про звіряче вбивство свого чиновника владою КНДР

15:21 24 вересень Київ, Україна

У Міноборони Південної Кореї повідомили про загадкове зникнення 47-річного секретаря з контролю за рибальством в Жовтому морі.





Своєю чергою розвідка Південної Кореї прийшла до висновку, що зниклого чоловіка застрелили, а тіло спалили.



Глава операційного командування Об'єднаного комітету начальників штабів Ан Ен Хо зажадав від Відзначається, що чиновник був затриманий північнокорейським патрулем на інспекційному катері біля острова Малий Енпхен, пізніше на палубі знайшли тільки його черевики.Своєю чергою розвідка Південної Кореї прийшла до висновку, що зниклого чоловіка застрелили, а тіло спалили.Глава операційного командування Об'єднаного комітету начальників штабів Ан Ен Хо зажадав від КНДР розслідувати це "звіряче вбивство", але про відповідь з боку Пхеньяна поки нічого не відомо.

"Ми вкрай засуджуємо таке звірство з боку Північної Кореї та вимагаємо пояснень і покарання винних. Ми суворо попереджаємо, що вся відповідальність за подію лежить на Північній Кореї ", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, відносини двох країн загострилися в червні через відправлення південнокорейськими активістами пропагандистських листівок.