Південна Корея запроваджує санкції проти Білорусі

14:04 06 березень Київ, Україна

Щодо Білорусі запроваджуються санкції за «ефективну підтримку російського вторгнення в Україну», повідомляють у Міністерстві закордонних справ Південної Кореї.

У міністерстві не уточнили, яких заходів буде вжито, але сказали, що вони будуть застосовуватися аналогічно до заходів, які вже вжиті раніше проти Росії.



Минулого місяця Південна Корея заявила, що посилить експортний контроль проти Росії, заборонивши постачання стратегічних товарів, і приєднається до дій західних країн щодо блокування деяких російських банків у системі міжнародних платежів SWIFT.