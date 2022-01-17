Південна Корея: тайфун "Майсак" залишив без електрики 270 тис будинків

17:00 03 вересень Київ, Україна

Затоплені дороги, повалені дерева та світлофори, знеструмлені житлові будинки, все це наслідки тайфуну "Майсак", що налетів на Південну Корею.



Відзначається. що швидкість вітру досягала 140 км/ч. Регіон зіткнувся з сильними зливами. Понад 270 тисяч житлових будинків залишилися без електрики, щонайменше одна людина загинула.





Пізніше тайфун, знесилений до тропічного шторму, налетів на східну частину КНДР , що призвело до повеней. Напередодні влада проінспектувала залізні та автодороги, а також іншу інфраструктуру, якій може бути завдано серйозної шкоди.

Своєю чергою японська берегова охорона повідомила, що веде пошук судна, яке перевозило худобу. Воно подало сигнал лиха в районі південного узбережжя країни. На борту знаходяться 42 члени екіпажу та 5,8 тисячі корів.



В результаті тайфуну "Майсак", автоматично була припинена робота чотирьох ядерних реакторів.



Раніше Південна Корея скасувала сотні авіарейсів, зокрема, що вилітають і прибувають в місто Чеджу. Також міська влада обмежила вхід в парки, перемістила сотні рибальських і пасажирських суден в більш безпечні місця.



Цей тайфун став вже другим за цей тиждень для Корейського півострова. Крім того, місцеві метеорологічні служби попереджають, що до регіону наближається новий тайфун з поривами вітру до 144 км/ч.



Тайфун "Майсак" вважається одним з найпотужніших в регіоні за останні роки. У Південній Кореї вважають, що за силою він аналогічний тайфуну "Маемі" 2003 року, який забрав життя 131 людини та завдав збитків на суму 3 мільярди доларів.