Південна Корея: тайфун "Майсак" залишив без електрики 270 тис будинків

Затоплені дороги, повалені дерева та світлофори, знеструмлені житлові будинки, все це наслідки тайфуну "Майсак", що налетів на Південну Корею.
Відзначається. що швидкість вітру досягала 140 км/ч. Регіон зіткнувся з сильними зливами. Понад 270 тисяч житлових будинків залишилися без електрики, щонайменше одна людина загинула.
Пізніше тайфун, знесилений до тропічного шторму, налетів на східну частину КНДР, що призвело до повеней. Напередодні влада проінспектувала залізні та автодороги, а також іншу інфраструктуру, якій може бути завдано серйозної шкоди.
Своєю чергою японська берегова охорона повідомила, що веде пошук судна, яке перевозило худобу. Воно подало сигнал лиха в районі південного узбережжя країни. На борту знаходяться 42 члени екіпажу та 5,8 тисячі корів.
В результаті тайфуну "Майсак", автоматично була припинена робота чотирьох ядерних реакторів.
Раніше Південна Корея скасувала сотні авіарейсів, зокрема, що вилітають і прибувають в місто Чеджу. Також міська влада обмежила вхід в парки, перемістила сотні рибальських і пасажирських суден в більш безпечні місця.
Цей тайфун став вже другим за цей тиждень для Корейського півострова. Крім того, місцеві метеорологічні служби попереджають, що до регіону наближається новий тайфун з поривами вітру до 144 км/ч.
Тайфун "Майсак" вважається одним з найпотужніших в регіоні за останні роки. У Південній Кореї вважають, що за силою він аналогічний тайфуну "Маемі" 2003 року, який забрав життя 131 людини та завдав збитків на суму 3 мільярди доларів.
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