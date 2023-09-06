Південна Корея, США та Японія провели спільні навчання з протиракетної оборони

16:13 29 серпня Київ, Україна

Тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах на південь від Корейського півострова були успішно проведені США , Південною Кореєю та Японією.



Про це повідомляє Yonhap.



Наголошується, що навчання стали відповіддю союзників на ядерну та ракетну загрози з боку Північної Кореї, зокрема, на запуск минулого тижня ракети з космічним супутником на порушення низки резолюцій Ради безпеки ООН, якими Пхеньяну забороняються будь-які пуски з використанням технології балістичних ракет.



У навчаннях взяли участь три есмінці, оснащені протиракетними системами Aegis американського виробництва: південнокорейський Yulgok Yi I, американський USS Benfold та японський JS Haguro.



Метою тренувань було відпрацювання процедур виявлення та відстеження комп'ютерно-модельованої цілі та обмін відповідною інформацією між військовими трьох країн. Також відпрацьовувався обмін інформацією в рамках зусиль щодо створення трьома державами системи обміну даними про ракетні запуски Північної Кореї в режимі реального часу, яку планується ввести до кінця року.



Востаннє Сполучені Штати, Південна Корея та Японія проводили навчання з протиракетної оборони у липні цього року.