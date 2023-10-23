Південна Корея, США та Японія провели перші в історії спільні повітряні навчання

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія вперше провели тристоронні повітряні навчання у неділю поблизу Корейського півострова.

"Сполучені Штати та їхні два азіатські союзники з безпеки продовжать зміцнювати тристоронню співпрацю, заявили військово-повітряні сили Південної Кореї", - йдеться у повідомленні.