Південна Корея, США та Японія провели перші в історії спільні повітряні навчання

13:59 23 жовтня Київ, Україна

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія вперше провели тристоронні повітряні навчання у неділю поблизу Корейського півострова.
 
Про це повідомляє японське видання Kyodo News із посиланням на ВПС Південної Кореї.

Навчання були частиною зусиль щодо посилення оборонної співпраці на тлі загрози Північної Кореї з її випробуваннями балістичних міжконтинентальних ракет у цьому регіоні.

У навчаннях брали участь винищувачі військово-повітряних сил Південної Кореї, США та Повітряних сил самооборони Японії, які супроводжували американський стратегічний бомбардувальник B-52.

Розгортання американського стратегічного бомбардувальника B-52 у Південній Кореї з інших причин, ніж участь у спільних військових навчаннях, вважається рідкістю, зазначає видання.
"Сполучені Штати та їхні два азіатські союзники з безпеки продовжать зміцнювати тристоронню співпрацю, заявили військово-повітряні сили Південної Кореї", - йдеться у повідомленні.