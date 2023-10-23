Південна Корея, США та Японія провели перші в історії спільні повітряні навчання

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія вперше провели тристоронні повітряні навчання у неділю поблизу Корейського півострова.
Про це повідомляє японське видання Kyodo News із посиланням на ВПС Південної Кореї.
Навчання були частиною зусиль щодо посилення оборонної співпраці на тлі загрози Північної Кореї з її випробуваннями балістичних міжконтинентальних ракет у цьому регіоні.
У навчаннях брали участь винищувачі військово-повітряних сил Південної Кореї, США та Повітряних сил самооборони Японії, які супроводжували американський стратегічний бомбардувальник B-52.
Розгортання американського стратегічного бомбардувальника B-52 у Південній Кореї з інших причин, ніж участь у спільних військових навчаннях, вважається рідкістю, зазначає видання.
Навчання були частиною зусиль щодо посилення оборонної співпраці на тлі загрози Північної Кореї з її випробуваннями балістичних міжконтинентальних ракет у цьому регіоні.
У навчаннях брали участь винищувачі військово-повітряних сил Південної Кореї, США та Повітряних сил самооборони Японії, які супроводжували американський стратегічний бомбардувальник B-52.
Розгортання американського стратегічного бомбардувальника B-52 у Південній Кореї з інших причин, ніж участь у спільних військових навчаннях, вважається рідкістю, зазначає видання.
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