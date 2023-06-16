Південна Корея проведе свій перший за 10 років військовий парад

09:21 02 червня Київ, Україна

У центрі Сеула у вересні цього року пройде військовий парад. Останній такий парад відбувся ще 1 жовтня 2013 року.

Про це пише NK News.

Планується вуличний марш уздовж півторакілометрової ділянки дороги від Сеула до визначних пам'яток Кванхвамун, а також меморіальний захід на авіабазі столиці.



За словами спікера міністерства оборони Чон Ха Кю, заходи будуть приурочені до 75-го Дня збройних сил та 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між США та Південною Кореєю.



У Північній Кореї також планується провести парад, який, мабуть, заплановано на кінець липня.