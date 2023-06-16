Південна Корея проведе свій перший за 10 років військовий парад

У центрі Сеула у вересні цього року пройде військовий парад. Останній такий парад відбувся ще 1 жовтня 2013 року.
Про це пише NK News.
Планується вуличний марш уздовж півторакілометрової ділянки дороги від Сеула до визначних пам'яток Кванхвамун, а також меморіальний захід на авіабазі столиці.
За словами спікера міністерства оборони Чон Ха Кю, заходи будуть приурочені до 75-го Дня збройних сил та 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між США та Південною Кореєю.
У Північній Кореї також планується провести парад, який, мабуть, заплановано на кінець липня.
За словами спікера міністерства оборони Чон Ха Кю, заходи будуть приурочені до 75-го Дня збройних сил та 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між США та Південною Кореєю.
У Північній Кореї також планується провести парад, який, мабуть, заплановано на кінець липня.
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