Південна Корея презентувала свій перший винищувач

18:11 09 квітень Київ, Україна

Південнокорейська компанія презентувала перший надзвуковий винищувач KF-21, розроблений спільно з Індонезією.

Новинка в деяких характеристиках, за заявою розробників, перевершує американський F-35, але при цьому вони його позиціонують як літак 4,5 покоління, а не 5.



Про це повідомляє CNN.



Літак отримав двомоторний двигун. Розмах крила у новинки 14 метрів, довжина - 13, висота - 4,5. Винищувач буде доступний в одномісному і двомісному варіанті, в залежності від модифікації і цілей, що стоять перед операторами. Вартість програми оцінюють в 5,2 млрд доларів.





Програму фінансують в співвідношенні 80% - Південна Корея і 20% - Індонезія. Відзначається, що на цей момент Індонезія в повному обсязі виконує взяті на себе фінансові зобов'язання. Але міністр оборони країни був під час презентації.

Протягом наступних 11 років планується побудувати 120 винищувачів. З них 40 - до 2028 року і 6 передсерійних прототипів - до 2022. 65% всіх комплектувальних виробляють в Південній Кореї, що за планами має дати 100 тисяч нових робочих місць, коли буде налагоджено серійне виробництво. Ефект може бути ще більшим, якщо винищувачі підуть на експорт.

"Нова ера незалежності в забезпеченні оборони почалася, і це є історичним витком у розвитку авіаційної промисловості", - заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін.

У Південній Кореї класифікують даний літак винищувачем 4,5 покоління. Оскільки в ньому відсутній внутрішній відсік для озброєння, який впливає на скритність. Але при цьому він здатний літати вище і швидше, ніж американський винищувач 5-го покоління F-35.



Винищувач має високий експортний потенціал через більш низьку вартість в порівнянні з F-35. Південна Корея стала восьмою країною в світі, де розробляють надзвукові винищувачі. Інші країни - це США, РФ, КНР, Японія, Франція, Швеція та європейський консорціум Великобританії, Італії, Іспанії та Німеччини.