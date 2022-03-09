Південна Корея припиняє транзакції із Центробанком РФ

12:40 08 березень Київ, Україна

Південна Корея за США та Євросоюзом заборонила транзакції з Центральним банком Росії.



Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"З вівторка південнокорейські транзакції з Банком Росії, а також Фондом національного добробуту та Російським фондом прямих інвестицій мають бути припинені", - цитує видання витяги з повідомлення Мінфіну Південної Кореї.

Крім того, міністерство внесло до списку санкцій Банк "Росія". Раніше до цього списку було внесено ще сім російських банків.



За даними WSJ, Сеул також планує приєднатися до ЄС і блокувати російські банки, що потрапили під санкції, в системі SWIFT. Очікується, що цей захід набуде чинності 13 березня.