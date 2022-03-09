Південна Корея припиняє транзакції із Центробанком РФ

Південна Корея за США та Євросоюзом заборонила транзакції з Центральним банком Росії.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Крім того, міністерство внесло до списку санкцій Банк "Росія". Раніше до цього списку було внесено ще сім російських банків.
За даними WSJ, Сеул також планує приєднатися до ЄС і блокувати російські банки, що потрапили під санкції, в системі SWIFT. Очікується, що цей захід набуде чинності 13 березня.
За даними WSJ, Сеул також планує приєднатися до ЄС і блокувати російські банки, що потрапили під санкції, в системі SWIFT. Очікується, що цей захід набуде чинності 13 березня.
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