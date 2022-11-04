Південна Корея підняла в небо винищувачів після повідомлень про 180 військових літаків у повітрі КНДР

11:25 04 листопада Київ, Україна

Південна Корея підняла по тривозі десятки винищувачів та інших військових літаків у п'ятницю після виявлення мобілізації понад 180 північнокорейських військових літаків у різних місцях.



Про це повідомили в оборонному відомстві Південної Кореї, повідомляє Yonhap News.



Південна Корея підняла у повітря близько 80 літаків.



За даними Об'єднаного комітету начальників штабів, літаки Північної Кореї були виявлені в період з 11:00 до 15:00 над її внутрішніми районами, а також біля західного та східного узбережжя.



Північна Корея рішуче протестує проти спільних повітряних навчань Південної Кореї та США під назвою Vigilant Storm, які зараз проводяться.



Масштабні військово-повітряні навчання Vigilant Storm проходять за участю понад 240 літаків, у тому числі стелс-літаків, на тлі все більшого занепокоєння тим, що Пхеньян може незабаром провести перші з 2017 року ядерні випробування.



Північна Корея в четвер запустила ще три балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря невдовзі після того, як Південна Корея та США вирішили продовжити спільні військові навчання.