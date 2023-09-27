Південна Корея на військовому параді показала сучасні ракети, безпілотники та танки

15:25 27 вересня Київ, Україна

Південна Корея на проведеному вперше за десятиліття військовому параді показала арсенал сучасної зброї, прокотивши танки та ракети вулицями своєї столиці Сеула

Про це пише CNN.



Парад, проведений з нагоди 75-річчя Дня збройних сил країни, проходить на тлі зростання напруженості на Корейському півострові, оскільки Південна Корея поступово зближується зі Сполученими Штатами та Японією проти загрози Північній Кореї.



Захід розпочався вранці з церемонії та виступу на авіабазі в Сеулі, де президент Юн Сук Йоль виступив із промовою, застеріг Пхеньян від будь-якого застосування ядерної зброї.

"Якщо Північна Корея застосує ядерну зброю, її режиму буде покладено край завдяки переважній реакції з боку альянсу (Сеул-Вашингтон)", - сказав Юн, виступаючи під дощем.

За даними міністерства національної оборони, під час заходу марширували кілька тисяч південнокорейських солдатів та понад 300 військовослужбовців США.. Серед інших виступів – військовий оркестр, прапори та талісмани кожної військової частини.



На виставці було представлено різноманітну техніку вітчизняного виробництва, включаючи безпілотники, танки та бронетранспортери.



У той же час запрошений науковий співробітник Інституту Азії Гріффіта Пітер Лейтон розповів, що хоч, на перший погляд, парад мав на меті

надіслати «повідомлення зовнішньої аудиторії», зокрема США та Північній Кореї та Китаю, подія справді стосується внутрішніх чинників.

На його думку, парад та присутність президента Юна допомагають показати корейському народу, що ця країна зараз є важливою силою на світовій арені, ключовою глобальною державою.

"Це також підвищує суспільне сприйняття корейської оборонної промисловості, яка досягає відмінних експортних успіхів", у той час як інші економічні сектори падають", - додав він .

Раніше Юн заявляв про свою мету зробити Південну Корею одним із чотирьох найбільших експортерів зброї після США, Росії та Франції.. За даними Експортно-імпортного банку Кореї, хоча галузь все ще знаходиться на відстані кількох позицій у рейтингу, вона стрімко розвивається: у 2021 році оборонний експорт становив 7 мільярдів доларів.



Лейтон додав, що парад також наголошує на міцному альянсі Південної Кореї зі США, а також з Японією, оскільки Північна Корея нарощує

випробування зброї.

З минулого року міжнародна розвідка також передбачала, що Пхеньян можливо готується до відновлення ядерних випробувань, оскільки супутникові зображення показують активність на його підземному ядерному полігоні.



У квітні 2023 року Юн і президент США Джо Байден оголосили про нову ключову угоду, спрямовану на стримування агресії Північної.

Кореї, включаючи нове зобов'язання США розгорнути ядерний підводний човен у Південній Кореї вперше з початку 1980-х років.

Юн, Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда також провели історичний саміт у серпні, оголосивши про нові військові навчання та гарячу лінію для комунікацій у кризових ситуаціях.. Це був перший раз, коли Байден прийняв іноземних лідерів у Кемп Девіді в Меріленді, на місці історичних дипломатичних переговорів для колишніх президентів.