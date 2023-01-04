Південна Корея може розірвати перемир'я із КНДР

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може припинити угоду про зниження напруженості у відносинах із КНДР, укладену у 2018 році.
Про це повідомляє Yonhap.
Про це повідомляє Yonhap.
Зауваження політика пролунало після того, як минулого тижня п'ять північнокорейських безпілотників проникли в повітряний простір Південної Кореї, що викликало серйозні питання щодо стану боєготовності Південної Кореї. 4 листопада Юн був проінформований Управлінням національної безпеки президента, Міністерством оборони, Об'єднаним комітетом начальників штабів та Агентством оборонного розвитку з підготовки країни до боротьби з безпілотниками.
Юн також доручив міністру оборони Лі Чжон Супу створити спільний підрозділ безпілотників, якому буде доручено виконання кількох місій, включаючи операції зі спостереження та розвідки. При цьому передбачається створити систему, що дозволяє протягом року масово виробляти невеликі безпілотники, які буде важко виявити.
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