Південна Кароліна: в будинку відомого лікаря знайдені п'ять трупів

12:40 08 квітень Київ, Україна

США , з невідомих на сьогодні причин, був убитий у власному будинку 70-річний відомий лікар. Поруч з ним були виявлені тіла його дружини, двох маленьких онуків і чоловіка, який допомагав по дому. Трагедія сталася в місті Рок-Хілл в штаті Південна Кароліна.

Про інцидент повідомила місцева поліція в Twitter.



За даними правоохоронців, померли відомий в окрузі 70-річний лікар, його 69-річна дружина та їхні маленькі онуки - хлопчик і дівчинка. Також загинув чоловік, який працював у будинку.



"Роберт Леслі і його дружина Барбара Леслі були виявлені вдома, вони, а також двоє їхніх онуків померли від вогнепальних поранень. Джеймс Льюїс з Гастоні працював у них в будинку і помер від вогнепальних поранень", - йдеться в заяві.



Поліціянти оголосили в розшук темношкірого чоловіка в чорній толстовці з капюшоном і в камуфляжних штанах. Пізніше в поліції повідомили, що підозрюваний затриманий.