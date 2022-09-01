Південно-західну частину Франції охопили лісові пожежі

20:03 10 серпня Київ, Україна

На південному заході Франції почалася евакуація тисячі людей через велику лісову пожежу.



Про це повідомляє Le Figaro.



Декілька пожеж спалахнули минулими вихідними, а Франція переживає нову хвилю спеки, яка може стати найбільшою за це літо.



Пожежа вирує в департаментах Ланди і Жиронда, де минулого місяця також була велика лісова пожежа. За даними місцевої влади, у департаменті Жиронда свої будинки довелося залишити 3,5 тис. осіб, у тому числі мешканцям муніципалітетів Хостен та Сен-Мань. У Ландах – кілька сотень евакуйованих.



Тим часом 6000 гектарів лісу вже згоріло, повідомляє влада. У місті Белен-Біллє у Жиронді було зруйновано 16 будинків. Для гасіння пожежі залучили 300 пожежників, двоє з них травмовано.



У Жиронді понад 20 000 гектарів лісу було перетворено на попіл через дві великі пожежі минулого місяця. Крім того, близько 3000 людей було евакуйовано в ніч з понеділка на вівторок через лісову пожежу в муніципалітеті Мостуежуль. Серед них була велика кількість гостей кемпінгу.



Лісові пожежі у Франції частково викликані тим, що мешканці не дотримуються правил, минулого тижня дійшла висновку комісія з розслідування Сенату Франції. У зонах ризику людям потрібно прибирати чагарники у радіусі 50 метрів навколо власного будинку, але не всі це роблять. Це дозволяє пожежам поширюватися швидше.