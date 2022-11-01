Явка на позачергових парламентських виборах в Ізраїлі найвища з 1999 року

18:15 01 листопада Київ, Україна

В Ізраїлі явка на позачергових виборах до парламенту є найвищою з 1999 року. Про це повідомляє The Times of Israel. Лідери партій голосують і закликають громадян зробити те саме до завершення голосування о 22:00.



Генеральний директор Центрального виборчого комітету Орлі Адес оголосив, що станом на 16:00 проголосувало близько 38,9 відсотка виборців, які мають право голосу. Це найвищий показник із 1999 року. Для порівняння, на останніх виборах, що відбулися в березні 2021 року, до цього часу проголосувало 34,6% громадян.



Але не всюди процес голосування пройшов гладко. У Бейт-Шемеші виборчу дільницю закрили і перенесли на нове місце після того, як екстремісти розпорошили смердючу рідину, очевидно, намагаючись відлякати виборців.



В інших місцях лідери більшості політичних партій голосували, водночас заохочуючи громадян скористатися своїм демократичним правом.



Прем'єр-міністр Яїр Лапід, який розпочав день з відвідин могили свого батька, проголосував на виборчій дільниці біля свого будинку в Тель-Авіві.

“Ідіть і проголосуйте сьогодні за майбутнє наших дітей та майбутнє нашої країни. Голосуйте добре і бажаємо всім нам удачі", – сказав прем'єр. Більшість опитувань дають блоку нинішніх коаліційних партій на чолі з Лапідом 56 місць.

Президент Іцхак Герцог, голосуючи в Єрусалимі, сказав, що кожна помилка матиме вплив.

"Це величезний привілей брати участь у процесі вільних, чистих і рівних виборів. Мільярди людей у всьому світі не користуються цим привілеєм", - сказав він.

Лідер опозиції Біньямін Нетаньяху проголосував у Єрусалимі у супроводі своєї дружини та закликав усіх скористатися своїм "великим привілеєм". Він заявив, що його турбує висока явка у лівих областях, але сказав, що сподівається закінчити день із посмішкою. Більшість опитувань протягом останніх днів давали Нетаньяху 60 місць, пише видання. Тобто найменший зсув на користь лідера опозиції міг би дати йому можливість сформувати коаліцію та повернутися до влади.



Міністр оборони Бенні Ганц закликав виборців віддавати свої голоси за ту партію, яку вони вважають найбільш здібною, а не найбільшою. Лідер партії "Національна єдність" вважається третім потенційним кандидатом на пост прем'єр-міністра після Лапіда та Нетаньяху.

"Ми не хочемо більше підбурювання чи розколу. Ми хочемо більше єдності, більше безпеки, більше примирення між людьми", - сказав Ганц, голосуючи біля свого будинку Рош Ха-Аїн.

Експрем'єр-міністр Нафталі Беннетт, який не бере участі у виборах, публічно не підтримав жодну партію чи кандидата, закликав до формування уряду національної єдності.

"Ми відкинемо гасла та ненависть позаду, ми почнемо працювати над усуненням розбіжностей та відновленням з'єднання з Божою допомогою у великий та широкий уряд - уряд єдності", - сказав Беннетт у заяві.

Понад 12 000 виборчих дільниць відкрилися по всій країні у вівторок вранці, щоб дати можливість проголосувати близько 6,8 мільйона ізраїльських виборців, які мають право голосувати, пише видання. Країна вп'яте пішла на вибори за менш ніж чотири роки.

Також були встановлені спеціальні виборчі кабіни, щоб допомогти деяким громадянам, які стикаються з особливими перешкодами для голосування, включаючи військових, літніх громадян у закладах догляду та госпіталізованих пацієнтів. Також є 414 спеціальних виборчих дільниць для виборців, які перебувають на карантині після зараження COVID-19.



Хоча офіційні результати мають бути оголошені лише за вісім днів після виборів, остаточні результати очікуються вже цього тижня, пише видання.