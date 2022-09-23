Японський автовиробник Toyota призупинив імпорт у рф

Японський автовиробник Toyota припиняє виробництво в росії - завод компанії в Шушарах (Петербург) пропрацював 15 років.
Про це пишуть росЗМІ.
За словами співрозмовників газети, автоконцерн так і не зміг налагодити постачання комплектувальних до росії.
При цьому компанія не йде з росії.
Останні місяці – з початку березня – завод автоконцерну у Шушарах перебував у простої через логістичні труднощі після початку повномасштабної війни в Україні. Нинішнє рішення пов'язане з неможливістю відновити ритмічні постачання, зазначають співрозмовники.
Імпорт автомобілів бренду в рф припинено.
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