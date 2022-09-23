Японський автовиробник Toyota призупинив імпорт у рф

13:23 23 вересня Київ, Україна

Японський автовиробник Toyota припиняє виробництво в росії - завод компанії в Шушарах (Петербург) пропрацював 15 років.



Про це пишуть росЗМІ.



За словами співрозмовників газети, автоконцерн так і не зміг налагодити постачання комплектувальних до росії.

"Тепер майданчик буде законсервований і згодом, можливо, проданий, але випуск Toyota на ньому не відновиться. Буде оптимізовано і московський офіс концерну: його співробітникам та штату заводу запропонують підвищені компенсації - від 12 окладів", - кажуть джерела.



При цьому компанія не йде з росії.



Останні місяці – з початку березня – завод автоконцерну у Шушарах перебував у простої через логістичні труднощі після початку повномасштабної війни в Україні. Нинішнє рішення пов'язане з неможливістю відновити ритмічні постачання, зазначають співрозмовники.



Імпорт автомобілів бренду в рф припинено.