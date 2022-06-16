Японська авіакомпанія відмовилася від логотипу із літерою "Z"

Японська авіакомпанія Zipair Tokyo прийняла рішення прибрати з фюзеляжу своїх літаків логотип із буквою "Z" і повністю відмовитися від його використання.
Про це повідомляє The Japan Times.
"Деякі люди можуть побачити логотип Z на фюзеляжах літаків B-787 як доказ того, що компанія схвалює вторгнення росії в Україну, подібні скарги вже почали надходити", - сказав президент компанії Шінго Нісіда.
У компанії заявили, що новим логотипом стане геометричний візерунок - три паралельні лінії чорного, білого і зеленого кольорів. Новий логотип буде введено в експлуатацію вже 18 червня.
У компанії заявили, що новим логотипом стане геометричний візерунок - три паралельні лінії чорного, білого і зеленого кольорів. Новий логотип буде введено в експлуатацію вже 18 червня.
Зображення на хвості літаків Zipair буде тимчасово перекрито наклейкою.
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