Японська авіакомпанія відмовилася від логотипу із літерою "Z"

12:03 16 червня Київ, Україна

Японська авіакомпанія Zipair Tokyo прийняла рішення прибрати з фюзеляжу своїх літаків логотип із буквою "Z" і повністю відмовитися від його використання.





Про це повідомляє The Japan Times.

"Деякі люди можуть побачити логотип Z на фюзеляжах літаків B-787 як доказ того, що компанія схвалює вторгнення росії в Україну, подібні скарги вже почали надходити", - сказав президент компанії Шінго Нісіда.



У компанії заявили, що новим логотипом стане геометричний візерунок - три паралельні лінії чорного, білого і зеленого кольорів. Новий логотип буде введено в експлуатацію вже 18 червня.

Зображення на хвості літаків Zipair буде тимчасово перекрито наклейкою.