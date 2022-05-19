Японію засипало снігом: 9 тисяч будинків залишилися без світла

10:50 17 грудня Київ, Україна

Дві японських префектури Ніїгата і Хего постраждали від сильних снігопадів, які не припиняються вже третю добу, понад 9 тисяч житлових будинків залишилися без електрики.

Про це повідомив у четвер телеканал NHK.





Найбільш складна ситуація склалася в Ніїгаті, розташованій на узбережжі Японського моря. З вечора 14 грудня там випало близько 2 м опадів, що призвело до порушення транспортного сполучення. На кількох магістралях, що проходять через гірські райони, заблокованими опинилися сотні автомобілів. Багато з них простояли без руху всю минулу ніч.

Також порушено рух поїздів на одній із залізничних ліній, що з'єднують Токіо і північну префектуру Акіта.



Загальна кількість постраждалих від снігопадів в Японії на сьогодні становить близько 15 осіб. У зв'язку зі сформованою ситуацією при канцелярії прем'єр-міністра створено кризовий штаб для координації дій при ліквідації наслідків снігопадів.





Випуск місцевих новин про ситуацію з негодою: