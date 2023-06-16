Японія: Землетрус магнітудою 5,3 на східному узбережжі

12:44 22 травня Київ, Україна

У районах східного узбережжя Японії стався сильний землетрус магнітудою 5,3 за шкалою Ріхтера, який зафіксований у понеділок, 22 травня.



The Japan Times інформує про цю подію. Землетрус стався у морських водах біля Ніїдзими та Козусими на глибині 10 кілометрів о 10.42 за київським часом.



Влада попередила жителів прибережних районів піднятися на більш високі місця, щоб запобігти можливому ризику.



Важливо зазначити, що поки що не оголошували офіційне попередження про цунамі, повідомляє NHK. На цей момент немає інформації про постраждалих чи загиблих людей.