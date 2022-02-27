Японія заявила, що підтримає відключення Росії від SWIFT

Глава МЗС Японії Йосімас Хаясі заявив про те, що Японія в питанні відключення російських банків від міжнародної міжбанківської системи SWIFT має намір діяти в координації із Заходом, а також з урахуванням впливу на ринок, заявив Хаясі.
"Ми в курсі, що ЄС і США вживуть таких заходів. Крім того, ми в курсі, що від України звучали заклики до таких кроків. Ми зі свого боку також повинні діяти з урахуванням впливу на ринки", - сказав він.. Говорячи про додаткові санкції проти РФ через військову операцію в Україні в цілому, Хаясі додав, що в цьому питанні Японія координуватиме свої дії зі США та ЄС.
Раніше Євросоюз разом із США, Великобританією та Канадою висловили намір відключити деякі російські банки від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, а також заморозити активи Центробанку РФ та заборонити російським бізнесменам використовувати активи на ринках країн.. Водночас, представник адміністрації США високого рангу зазначив на брифінгу для журналістів, що Захід прагне зберегти в системі SWIFT ті російські банки, через які йде основний обсяг операцій, пов'язаних з поставками з РФ енергоресурсів на світові ринки.
Японія оголосила про два пакети санкцій через визнання Росією суверенітету ДНР і ЛНР, а також через початок військової операції РФ в Україні. Зокрема, Японія заборонила видачу віз 24 представникам керівництва ДНР та ЛНР, а також деяким громадянам РФ (кому саме, поки що не уточнюється). Їхні активи в Японії у разі виявлення будуть заморожені.
Забороняються операції із російськими державними цінними паперами у Японії. Крім того, Японія оголосила про заморожування активів банку "Росія", ВЕБ та Промзв'язку банку, а також про обмеження на експорт товарів для організацій, пов'язаних із військовим сектором. При цьому енергетичний сектор було виключено зі сфери санкцій проти РФ за погодженням із США та іншими державами.
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