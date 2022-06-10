Японія забороняє експорт в рф групи промислових товарів

10:41 10 червня Київ, Україна

Заборона японського експорту в рф почне діяти з 17 червня.

Список підготувало Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії.



На початку червня уряд Японії анонсував заборону експорту в рф товарів, що сприяють зміцненню її виробничої бази. Тоді список цієї продукції не уточнювався. Під експортні обмеження потрапили серед інших такі категорії промислового експорту: