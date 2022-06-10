Японія забороняє експорт в рф групи промислових товарів

Заборона японського експорту в рф почне діяти з 17 червня.
Список підготувало Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії.
На початку червня уряд Японії анонсував заборону експорту в рф товарів, що сприяють зміцненню її виробничої бази. Тоді список цієї продукції не уточнювався. Під експортні обмеження потрапили серед інших такі категорії промислового експорту:
На початку червня уряд Японії анонсував заборону експорту в рф товарів, що сприяють зміцненню її виробничої бази. Тоді список цієї продукції не уточнювався. Під експортні обмеження потрапили серед інших такі категорії промислового експорту:
- локомотиви для залізниць та автомобілі для обслуговування залізничних магістралей;
- бульдозери, механічні екскаватори, бурильні машини та тунельні екскаватори;
- парогенератори та газові генератори;
- газові та вакуумні насоси, газові компресори, вентилятори;
- підйомні, вантажно-розвантажувальні, вантажні або розвантажувальні машини, включаючи конвеєри;
- транспортні машини та їхні частини;
- ткацькі верстати, запчастини та комплектувальні для них;
- вимірювальне та контрольно-вимірювальне обладнання, комплектувальні до них та інші товари.
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