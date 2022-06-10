Японія забороняє експорт в рф групи промислових товарів

10:41 10 червня Київ, Україна

Заборона японського експорту в рф почне діяти з 17 червня.

 
Список підготувало Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії.

На початку червня уряд Японії анонсував заборону експорту в рф товарів, що сприяють зміцненню її виробничої бази. Тоді список цієї продукції не уточнювався. Під експортні обмеження потрапили серед інших такі категорії промислового експорту:
  • локомотиви для залізниць та автомобілі для обслуговування залізничних магістралей;
  • бульдозери, механічні екскаватори, бурильні машини та тунельні екскаватори;
  • парогенератори та газові генератори;
  • газові та вакуумні насоси, газові компресори, вентилятори;
  • підйомні, вантажно-розвантажувальні, вантажні або розвантажувальні машини, включаючи конвеєри;
  • транспортні машини та їхні частини;
  • ткацькі верстати, запчастини та комплектувальні для них;
  • вимірювальне та контрольно-вимірювальне обладнання, комплектувальні до них та інші товари.