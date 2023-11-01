Японія висловила протест росії через порушення повітряного простору

Влада Японії висловила протест росії після того, як російський вертоліт порушив повітряний простір Японії. Цю інформацію повідомило агентство Kyodo News.
За даними Міністерства оборони Японії, ймовірно, російський вертоліт вторгся у повітряний простір Японії у вівторок біля північного острова Хоккайдо.
Військові виявили, що інцидент стався, коли вертоліт увійшов у повітряний простір над водами біля півострова Немуро на сході Хоккайдо приблизно о 12:44. Японські збройні сили активували винищувачі у відповідь на це порушення.
Дипломатичними каналами Токіо висловило москві категоричний протест у зв'язку з цим інцидентом.
Слід зазначити, що подібне порушення повітряного простору Японії російським повітряним судном відбулося у березні 2022 року, після того, як Японія, у союзі з багатьма західними країнами, запровадила економічні санкції проти росії у відповідь на її агресію щодо України.
Минулого року подібний інцидент з російським повітряним судном, яке порушило повітряний простір Японії, стався неподалік групи островів, відомих як Північні території.
За даними Міністерства оборони Японії, ймовірно, російський вертоліт вторгся у повітряний простір Японії у вівторок біля північного острова Хоккайдо.
Військові виявили, що інцидент стався, коли вертоліт увійшов у повітряний простір над водами біля півострова Немуро на сході Хоккайдо приблизно о 12:44. Японські збройні сили активували винищувачі у відповідь на це порушення.
Дипломатичними каналами Токіо висловило москві категоричний протест у зв'язку з цим інцидентом.
Слід зазначити, що подібне порушення повітряного простору Японії російським повітряним судном відбулося у березні 2022 року, після того, як Японія, у союзі з багатьма західними країнами, запровадила економічні санкції проти росії у відповідь на її агресію щодо України.
Минулого року подібний інцидент з російським повітряним судном, яке порушило повітряний простір Японії, стався неподалік групи островів, відомих як Північні території.
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