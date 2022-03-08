Японія ввела санкції щодо ще 20 росіян: серед них – Кадиров та Соловйов

Японія продовжує запроваджувати санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 20 громадян держави-терориста.
Усі вони причетні до російської агресії проти України. Про це повідомляє японське МЗС.
ЗМІ назвали імена тих, проти кого запровадили персональні санкції, а саме:
-прессекретар Путін Дмитро Пєсков;
-заступники керівника адміністрації президента Дмитро Козак, Олексій Громов та Сергій Кирієнко;
-глава Чечні Рамзан Кадиров;
-олігархи Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг та Алішер Усманов;
-пропагандист Володимир Соловйов;
-обмеження також запроваджують проти синів Лукашенка – Віктора та Дмитра, прессекретарки диктатора Наталії Ейсмонт, голови МВС Івана Кубракова.
Під санкції потрапили і дві російські та 10 білоруських організацій. Крім цього, запроваджується заборона експорту для Міністерства оборони Білорусі.
ЗМІ назвали імена тих, проти кого запровадили персональні санкції, а саме:
-прессекретар Путін Дмитро Пєсков;
-заступники керівника адміністрації президента Дмитро Козак, Олексій Громов та Сергій Кирієнко;
-глава Чечні Рамзан Кадиров;
-олігархи Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг та Алішер Усманов;
-пропагандист Володимир Соловйов;
-обмеження також запроваджують проти синів Лукашенка – Віктора та Дмитра, прессекретарки диктатора Наталії Ейсмонт, голови МВС Івана Кубракова.
Під санкції потрапили і дві російські та 10 білоруських організацій. Крім цього, запроваджується заборона експорту для Міністерства оборони Білорусі.
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