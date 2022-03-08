Японія ввела санкції щодо ще 20 росіян: серед них – Кадиров та Соловйов

07:37 08 березень Київ, Україна

Японія продовжує запроваджувати санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 20 громадян держави-терориста.

Усі вони причетні до російської агресії проти України. Про це повідомляє японське МЗС.



ЗМІ назвали імена тих, проти кого запровадили персональні санкції, а саме:



-прессекретар Путін Дмитро Пєсков;

-заступники керівника адміністрації президента Дмитро Козак, Олексій Громов та Сергій Кирієнко;

-глава Чечні Рамзан Кадиров;

-олігархи Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг та Алішер Усманов;

-пропагандист Володимир Соловйов;

-обмеження також запроваджують проти синів Лукашенка – Віктора та Дмитра, прессекретарки диктатора Наталії Ейсмонт, голови МВС Івана Кубракова.



Під санкції потрапили і дві російські та 10 білоруських організацій. Крім цього, запроваджується заборона експорту для Міністерства оборони Білорусі.