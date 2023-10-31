Японія запровадила санкції проти членів ХАМАС

10:00 31 жовтня Київ, Україна

Після нападу ХАМАС на Ізраїль Японія ввела санкції проти членів цього палестинського бойового угруповання та пов'язаних із ними компаній.

Про це повідомляє Kyodo.



Японія вирішила заморозити активи дев'яти осіб, у тому числі членів палестинського бойового угруповання ХАМАС та пов'язаної з ним компанії.



Ці заходи введені за аналогічними санкціями США у середині жовтня щодо окремих осіб і фірм.



Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що Японія продовжить розглядати можливість запровадження додаткових санкцій "з точки зору боротьби зі збиранням коштів для тероризму".



За даними міністерства, національність дев'яти підсанкційних осіб – палестинці, суданці, єгиптяни та йорданці, причому один із них має подвійне громадянство Туреччини та Йорданії.



За даними Мінфіну США, вони є ключовими членами ХАМАС, оперативниками та фінансовими посередниками.



Підсанкційна компанія Buy Cash Money and Money Transfer Company є підприємством, розташованим у палестинському анклаві в Секторі Гази, яке надає послуги з переказу грошей та обміну віртуальної валюти, повідомило Міністерство фінансів США.