Японія повертається до режиму НС з 25 квітня

08:12 23 квітень Київ, Україна

Через велику кількість мутацій коронавірусу на території Японії, зокрема, в Токіо і західних префектурах Осака, Кіото і Хего, в країні вводиться режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомив міністр економічного відродження Нисимура Ясутосі, який відповідає за боротьбу з коронавірусом.



За його словами, режим НС триватиме з 25 квітня по 11 травня.



"Як і навесні минулого року, ми попросимо громадян залишатися вдома і не виходити на вулицю без крайньої на те необхідності", - зазначив міністр.



Він підкреслив, що жорсткі заходи необхідні, щоб впоратися з поширенням мутованих штамів коронавірусу.



Очікується, що остаточне рішення з цього питання буде затверджено ввечері в п'ятницю на засіданні урядового штабу з протидії поширенню нового коронавірусу.



Передбачається, що в рамках режиму НС влада попросить власників питних закладів, а також великих універмагів призупинити їхню роботу, а також заборонить проведення заходів за участю глядачів. Автобуси і залізні дороги в будні дні будуть завершувати рух раніше, а вихідними планується скоротити кількість рейсів громадського транспорту.



За останніми даними, загальна кількість випадків інфікування в Японії до теперішнього часу перевищила 553 тис., понад 9,8 тис. осіб померли.