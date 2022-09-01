Японія збільшила військову допомогу Україні

07:38 05 серпня Київ, Україна

Токіо на запит української влади передасть Києву фургони та безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Японії у четвер, 4 серпня.

"Цього разу з огляду на потреби української сторони ми передамо споживчі транспортні засоби (фургони). Крім того, додатково передамо невеликі безпілотники”, - йдеться у заяві.

У відомстві нагадали, що раніше надали Києву бронежилети, каски, захисні маски, костюми хімічного захисту та невеликі дрони.