Японія встановила обмеження цін на російську нафту

11:06 05 грудня Київ, Україна

Японія встановила граничну ціну на російську сиру нафту з 5 грудня. У той самий час з обмежень виключено сиру нафту, що імпортується із заводу "Сахалін-2".



Про це повідомили в уряді Японії, повідомляє Reuters.



Рішення прийняте за згодою країн G7 та Австралії 2 грудня про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель як крок щодо накладення санкцій на москву за війну проти України.



У японському уряді зазначили, що виключення сирої нафти з далекосхідного російського проєкту "Сахалін-2", у якому японські енергетичні оператори володіють частками після виходу з Shell, зроблено для "енергетичної безпеки Японії".



Про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають розпочатися 5 лютого 2023 року, буде оголошено пізніше.