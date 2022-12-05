Японія встановила обмеження цін на російську нафту

Японія встановила граничну ціну на російську сиру нафту з 5 грудня. У той самий час з обмежень виключено сиру нафту, що імпортується із заводу "Сахалін-2".
Про це повідомили в уряді Японії, повідомляє Reuters.
Рішення прийняте за згодою країн G7 та Австралії 2 грудня про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель як крок щодо накладення санкцій на москву за війну проти України.
У японському уряді зазначили, що виключення сирої нафти з далекосхідного російського проєкту "Сахалін-2", у якому японські енергетичні оператори володіють частками після виходу з Shell, зроблено для "енергетичної безпеки Японії".
Про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають розпочатися 5 лютого 2023 року, буде оголошено пізніше.
Про це повідомили в уряді Японії, повідомляє Reuters.
Рішення прийняте за згодою країн G7 та Австралії 2 грудня про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель як крок щодо накладення санкцій на москву за війну проти України.
У японському уряді зазначили, що виключення сирої нафти з далекосхідного російського проєкту "Сахалін-2", у якому японські енергетичні оператори володіють частками після виходу з Shell, зроблено для "енергетичної безпеки Японії".
Про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають розпочатися 5 лютого 2023 року, буде оголошено пізніше.
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