Японія посилює оборону на тлі зростаючої військової загрози з боку Китаю

07:23 22 серпня Київ, Україна

Влада Японії збільшує військовий потенціал через зростаючу військову загрозу в регіоні з боку Китаю.

Про це у неділю, 21 серпня, повідомляє Kyodo.



Видання уточнює, що йдеться про 1000 протиракет великої дальності.



Джерела агентства повідомили, що в Міноборони Японії обговорюється рекордний оборонний бюджет у розмірі понад 5,5 трлн ієн ($40 млрд) на наступний фінансовий рік, причому ця цифра не є остаточною і може збільшитися.



Особливу роль відводять системам ПРО, які потрібні для перехоплення ракет, які має Пекін і які, як вважають у Токіо, можуть бути використані для атаки по Японії.