Японія вирішила називати Курили незаконно окупованими росією

16:20 31 березня Київ, Україна

Японський уряд вперше з 2003 року назве Курильські острови територіями, які «незаконно окуповані росією». Це формулювання буде використане в щорічній доповіді про зовнішню політику «Синя книга з дипломатії», повідомляє агентство Kyodo.



Публікацію документа заплановано на квітень. У ньому збираються вказати, що південні острови Курильської гряди є невіддільною частиною Японії — це твердження не озвучувалося з 2011 року. При цьому у доповіді наголошується, що за нинішніх обставин країна не бачить перспектив у «територіальних переговорах» із москвою.



Зміна риторики Токіо пов'язана з війною в Україні — Японія виступила проти агресивних дій росії та приєдналася до західних санкцій. У відповідь москва скасувала безвізові поїздки на Курили для японців, а російське МЗС відмовилося від переговорів щодо мирного договору з Японією за підсумками Другої світової війни.



У 1945 році острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї були зайняті радянськими військами. Суперечка про належність островів призвела до того, що між росією та Японією досі не підписано мирного договору за підсумками війни.