Японія провела навчання на фоні загроз з боку Північної Кореї

15:10 28 листопада Київ, Україна

На тлі застереження щодо неодноразових випробувань балістичних ракет Північною Кореєю сили самооборони Японії провели навчання з перехоплення ракет біля атомної електростанції «Оі» на узбережжі Японського моря.

Як пише Kyodo, у навчаннях були задіяні американські ЗРК Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3).



Під час навчань вантажівки із двома пусковими установками ЗРК були встановлені на узбережжі силами 35 осіб. Системи вдалося розгорнути приблизно за 20 хвилин.

«Нам потрібно готовити систему PAC-3 швидко і в будь-якому місці. В останні роки Північна Корея запускала ракети з безпрецедентною швидкістю», - розповів журналістам підполковник Такасі Тікама, який командував навчаннями.

За оцінками Міністерства оборони Японії, цього року КНДР робила запуск ракет 34 рази. 10 разів було запущено міжконтинентальні балістичні ракети, що порушує резолюцію ООН.



Системи PAC-3 призначені для збивання ракет, що наближаються, які не вдалося перехопити системам Aegis, встановленим на есмінцях Морських сил самооборони.



У листопаді японська влада заявила, що КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), здатну досягти материкової частини США. Про запуск було поінформовано американського президента Джо Байдена.