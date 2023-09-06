Японія закликала Іран не надавати росії зброю

Глава японського МЗС Йосімаса Хаясі підтвердив позицію країни щодо широкомасштабного вторгнення росії в Україну і закликав Хосейна Аміра Абдуллахіана, іранського колегу, до «конструктивної відповіді» на військові дії кремля.
Сторони також домовилися продовжувати «тісний діалог» з питань щодо ситуації на Близькому Сході, повідомило МЗС Японії.
Обговоривши поточні події навколо ядерної проблеми Ірану, міністри висловили стурбованість з приводу розширення ядерних активностей Тегерану. Хаясі наголосив на підтримці Японії Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) і закликав до «конструктивних кроків», включаючи повну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), в рамках угоди.
У відповідь Абдуллахіан підкреслив прагнення Ірану до відновлення СВПД через діалог і підтримку. Він також наголосив на готовності Тегерана підтримувати активний діалог з Японією з цього питання.
Ця зустріч, за даними агентства Kyodo, проходить на тлі заяв західних країн про можливу допомогу Ірану росії у військових аспектах. У цей час Токіо прагне використати свої довгострокові відносини з Тегераном для врегулювання конфлікту.
Зазначається, що цього року Японія головує у «Великій сімці», яка продовжує економічні санкції проти росії з лютого минулого року через її воєнні дії в Україні.
Сторони також домовилися продовжувати «тісний діалог» з питань щодо ситуації на Близькому Сході, повідомило МЗС Японії.
Обговоривши поточні події навколо ядерної проблеми Ірану, міністри висловили стурбованість з приводу розширення ядерних активностей Тегерану. Хаясі наголосив на підтримці Японії Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) і закликав до «конструктивних кроків», включаючи повну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), в рамках угоди.
У відповідь Абдуллахіан підкреслив прагнення Ірану до відновлення СВПД через діалог і підтримку. Він також наголосив на готовності Тегерана підтримувати активний діалог з Японією з цього питання.
Ця зустріч, за даними агентства Kyodo, проходить на тлі заяв західних країн про можливу допомогу Ірану росії у військових аспектах. У цей час Токіо прагне використати свої довгострокові відносини з Тегераном для врегулювання конфлікту.
Зазначається, що цього року Японія головує у «Великій сімці», яка продовжує економічні санкції проти росії з лютого минулого року через її воєнні дії в Україні.
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