Японія закликала Іран не надавати росії зброю

11:30 08 серпня Київ, Україна

Глава японського МЗС Йосімаса Хаясі підтвердив позицію країни щодо широкомасштабного вторгнення росії в Україну і закликав Хосейна Аміра Абдуллахіана, іранського колегу, до «конструктивної відповіді» на військові дії кремля.



Сторони також домовилися продовжувати «тісний діалог» з питань щодо ситуації на Близькому Сході, повідомило МЗС Японії.



Обговоривши поточні події навколо ядерної проблеми Ірану, міністри висловили стурбованість з приводу розширення ядерних активностей Тегерану. Хаясі наголосив на підтримці Японії Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) і закликав до «конструктивних кроків», включаючи повну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), в рамках угоди.



У відповідь Абдуллахіан підкреслив прагнення Ірану до відновлення СВПД через діалог і підтримку. Він також наголосив на готовності Тегерана підтримувати активний діалог з Японією з цього питання.



Ця зустріч, за даними агентства Kyodo, проходить на тлі заяв західних країн про можливу допомогу Ірану росії у військових аспектах. У цей час Токіо прагне використати свої довгострокові відносини з Тегераном для врегулювання конфлікту.



Зазначається, що цього року Японія головує у «Великій сімці», яка продовжує економічні санкції проти росії з лютого минулого року через її воєнні дії в Україні.